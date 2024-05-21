Politico: Вашингтон опасается, что Тегеран обвинит США в гибели Раиси

Администрация Соединённых Штатов опасается, что иранские власти могут обвинить США или Израиль в причастности к крушению вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, в Вашингтоне внимательно следят за реакцией Тегерана и рассчитывают на сохранение регионального статуса-кво.

При этом, как отмечается в статье, США опасаются, что гипотетические обвинения могут привести к эскалации напряжённости в отношениях с Израилем.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заверил в непричастности США к крушению вертолёта Раиси.

Также в Госдепе отметили, что США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме.