Politico: Вашингтон опасается, что Тегеран обвинит США в гибели Раиси
Об этом пишет Politico.
По данным издания, в Вашингтоне внимательно следят за реакцией Тегерана и рассчитывают на сохранение регионального статуса-кво.
При этом, как отмечается в статье, США опасаются, что гипотетические обвинения могут привести к эскалации напряжённости в отношениях с Израилем.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заверил в непричастности США к крушению вертолёта Раиси.
Также в Госдепе отметили, что США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме.