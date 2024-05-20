Госдеп: США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме
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С таким заявлением выступил 20 мая на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он отметил, что американская сторона не собирается извиняться за санкционный режим, и указал, что иранское правительство якобы использовало свои воздушные суда для транспортировки оборудования для поддержки терроризма.
«В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объёме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством», — цитирует Миллера ТАСС.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заверил в непричастности США к крушению вертолёта, на борту которого находился Раиси.