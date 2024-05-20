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Госдеп: США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме

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Американские санкции против Ирана, в число которых входят рестрикции в отношении воздушных судов, сохранятся в полном объёме, несмотря на гибель в авиакатастрофе президента исламской республики Ибрагима Раиси и главы иранского МИД Амира Абдоллахияна.
Госдеп: США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объёме
  • Gettyimages.ru
  • © David Tran

С таким заявлением выступил 20 мая на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он отметил, что американская сторона не собирается извиняться за санкционный режим, и указал, что иранское правительство якобы использовало свои воздушные суда для транспортировки оборудования для поддержки терроризма.

«В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объёме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством», — цитирует Миллера ТАСС.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заверил в непричастности США к крушению вертолёта, на борту которого находился Раиси.

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