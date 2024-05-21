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Выставку иностранной трофейной техники в Москве предложили сделать постоянной

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RT
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил рассмотреть возможность передачи иностранной трофейной техники на баланс Музея Победы для организации постоянной экспозиции на его территории. Копия обращения на имя министра обороны России Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.
Выставку иностранной трофейной техники в Москве предложили сделать постоянной
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Он напомнил, что с 1 мая по 1 июня 2024 года Министерство обороны России организовало проведение временной экспозиции трофейной военной техники, захваченной российскими войсками за время СВО на Украине, которая выставлена перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.

«Выставка вызвала большой общественный интерес, её посетили уже сотни тысяч человек», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, в адрес депутатов поступают обращения с просьбой сделать выставку на Поклонной горе постоянной для возможности ознакомления с ней жителей регионов России и зарубежных гостей столицы.

«Учитывая патриотическую направленность данной идеи, прошу Вас рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» (Музей Победы; далее — Музей) для организации постоянной экспозиции на его территории», — говорится в тексте обращения.

Как ранее заявило Министерство обороны, новый экспонат пополнит коллекцию трофейного иностранного вооружения: в тыловой район на восстановление вывезли повреждённую эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании.

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