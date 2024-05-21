Выставку иностранной трофейной техники в Москве предложили сделать постоянной
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Он напомнил, что с 1 мая по 1 июня 2024 года Министерство обороны России организовало проведение временной экспозиции трофейной военной техники, захваченной российскими войсками за время СВО на Украине, которая выставлена перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.
«Выставка вызвала большой общественный интерес, её посетили уже сотни тысяч человек», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, в адрес депутатов поступают обращения с просьбой сделать выставку на Поклонной горе постоянной для возможности ознакомления с ней жителей регионов России и зарубежных гостей столицы.
«Учитывая патриотическую направленность данной идеи, прошу Вас рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» (Музей Победы; далее — Музей) для организации постоянной экспозиции на его территории», — говорится в тексте обращения.
Как ранее заявило Министерство обороны, новый экспонат пополнит коллекцию трофейного иностранного вооружения: в тыловой район на восстановление вывезли повреждённую эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании.