Le Parisien: Мбаппе пригласил Макрона на свой прощальный ужин в Париже

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин по поводу своего ухода из французского клуба.

Как сообщает Le Parisien, в список приглашённых вошли друзья и близкие Мбаппе, игроки, тренеры и другие работники парижского клуба, включая членов их семей, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что Мбаппе объявил об уходе из парижского клуба по окончании сезона. По информации СМИ, игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом» на правах свободного агента. Отмечается, что подписной бонус будет составлять €100 млн.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, Гризманн и Жиру вошли в заявку сборной Франции на Евро-2024.