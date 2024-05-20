RT в Telegram
Подпишись

Инвестор Спинка спрогнозировал дальнейший рост стоимости золота

Короткая ссылка
Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что цены на золото продолжат расти и достигнут очередного рекорда.
Инвестор Спинка спрогнозировал дальнейший рост стоимости золота
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Локально цены на золото начали расти ещё на прошлой неделе на фоне выхода ряда значимой статистики в США, в частности по инфляции. Как базовый, так и общий индексы потребительских цен показали рост на 0,3% месяц к месяцу, что возродило надежды на то, что процентные ставки ФРС всё же будут пересмотрены в сторону снижения в сентябре», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС играет позитивную роль для рынка золота, так как снижает доходность новых выпусков казначейских облигаций.

«Драгоценный металл находится в восходящем тренде на фоне высоких покупок его центральными банками в ЗВР, инвестициями в него как в актив-убежище на фоне геополитических рисков и использования при создании ювелирных украшений и производственных компонентов», — добавил Спинка.

Ранее исполнительный директор международного брокера Mind Money Алексей Афанасьевский поделился мнением об особенностях инвестиций в золото.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить