Инвестор Спинка спрогнозировал дальнейший рост стоимости золота

Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что цены на золото продолжат расти и достигнут очередного рекорда.

«Локально цены на золото начали расти ещё на прошлой неделе на фоне выхода ряда значимой статистики в США, в частности по инфляции. Как базовый, так и общий индексы потребительских цен показали рост на 0,3% месяц к месяцу, что возродило надежды на то, что процентные ставки ФРС всё же будут пересмотрены в сторону снижения в сентябре», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС играет позитивную роль для рынка золота, так как снижает доходность новых выпусков казначейских облигаций.

«Драгоценный металл находится в восходящем тренде на фоне высоких покупок его центральными банками в ЗВР, инвестициями в него как в актив-убежище на фоне геополитических рисков и использования при создании ювелирных украшений и производственных компонентов», — добавил Спинка.

Ранее исполнительный директор международного брокера Mind Money Алексей Афанасьевский поделился мнением об особенностях инвестиций в золото.