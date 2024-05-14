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Специалист Афанасьевский рассказал об особенностях инвестиций в золото

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Исполнительный директор международного брокера Mind Money Алексей Афанасьевский поделился мнением об особенностях инвестиций в золото.
Специалист Афанасьевский рассказал об особенностях инвестиций в золото
  • РИА Новости

«При спокойном сценарии вряд ли вы заработаете много на золоте в этом году, но если вы готовы хранить его годы, то точно не потеряете», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, золото оправдывает себя как средство сбережения.

Афанасьевский назвал пределом 2024 года уровень $2500 за унцию (31 г) или немного выше.

Ранее руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал, как грамотно подойти к составлению личного финансового плана.

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