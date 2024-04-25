Экономист Сергейчик: для выполнения личного финансового плана нужна дисциплина
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В первую очередь следует подумать о достижении финансовой стабильности и сформировать резерв на три-шесть месяцев, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Любая поставленная цель требует дисциплины: нужно контролировать расходы, искать способы их снижения, планировать каждое финансовое решение заранее, подчеркнул Сергейчик.
Сокращать расходы эксперт посоветовал, используя акции, промокоды, скидки и кешбэк, а также меры государственной поддержки: налоговые вычеты, пособия на детей, субсидии на услуги ЖКХ, возможности социального контракта.
На накопления он посоветовал направлять от 10% поступлений независимо от суммы дохода.
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.