Экономист Сергейчик: для выполнения личного финансового плана нужна дисциплина

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал, как грамотно подойти к составлению личного финансового плана.

В первую очередь следует подумать о достижении финансовой стабильности и сформировать резерв на три-шесть месяцев, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

Любая поставленная цель требует дисциплины: нужно контролировать расходы, искать способы их снижения, планировать каждое финансовое решение заранее, подчеркнул Сергейчик.

Сокращать расходы эксперт посоветовал, используя акции, промокоды, скидки и кешбэк, а также меры государственной поддержки: налоговые вычеты, пособия на детей, субсидии на услуги ЖКХ, возможности социального контракта.

На накопления он посоветовал направлять от 10% поступлений независимо от суммы дохода.

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