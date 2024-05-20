В Тверской области подняли обломки сбитого в 1942 году бомбардировщика

В Ржевском округе Тверской области поисковики сводной группы отрядов «Память 29-й Армии» (Ржев), «Авангард» (Селижарово) и «Звезда» (Тверь) подняли обломки бомбардировщика Пе-2, сбитого в 1942 году.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на НИ ВПЦ «Подвиг».

Также обнаружены останки экипажа.

«По стечению обстоятельств, именно лючок, поднятый в начале апреля, именуемый на нашем сленге «стелькой» за характерную форму, стал единственной деталью, на которой был написан номер самолёта. Но лючки спокойно и легко переставлялись с борта на борт. В воронке были подняты фрагменты двух двигателей М-105 с номерами 21-65 и 21-68. Это уже более весомые аргументы в поисках судьбы самолёта и экипажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты нашли документ с упоминанием номеров моторов, номера с лючка и фамилий экипажа.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти найдены останки солдата Великой Отечественной войны.