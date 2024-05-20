В Тверской области подняли обломки сбитого в 1942 году бомбардировщика
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на НИ ВПЦ «Подвиг».
Также обнаружены останки экипажа.
«По стечению обстоятельств, именно лючок, поднятый в начале апреля, именуемый на нашем сленге «стелькой» за характерную форму, стал единственной деталью, на которой был написан номер самолёта. Но лючки спокойно и легко переставлялись с борта на борт. В воронке были подняты фрагменты двух двигателей М-105 с номерами 21-65 и 21-68. Это уже более весомые аргументы в поисках судьбы самолёта и экипажа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты нашли документ с упоминанием номеров моторов, номера с лючка и фамилий экипажа.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти найдены останки солдата Великой Отечественной войны.