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Небензя: Запад хочет размещать в космосе любые виды вооружений

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Отказ ряда стран поддержать в Совбезе ООН предложенную Россией резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе обусловлен их желанием сохранить себе свободу рук для размещения там любых вооружений.

С таким заявлением выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Причина, по которой вы не поддержали наш проект сегодня, банальна и проста: вы просто хотите оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе. Это обстоятельство вызвало глубокое разочарование в Китае.

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