Небензя: Запад хочет размещать в космосе любые виды вооружений
С таким заявлением выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Причина, по которой вы не поддержали наш проект сегодня, банальна и проста: вы просто хотите оставить себе свободу рук для использования космоса в военных целях и размещения там любых видов вооружений», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе. Это обстоятельство вызвало глубокое разочарование в Китае.