Байден: США не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения МУС
С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден.
«То, что происходит, не является геноцидом», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта ставит под угрозу работу по освобождению заложников в секторе Газа.