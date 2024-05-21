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Промоутер Усика: не вижу причин не проводить реванш с Фьюри

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Александр Красюк, промоутер Александра Усика, высказался о реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

«Дело не в документах и бумажках — когда мы жмём руки и что-то обещаем, то всегда выполняем своё обещание. Я не вижу причин не проводить реванш», — цитирует Красюка BoxingKingMedia.

Первый бой, который состоялся 19 мая в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика опроверг информацию о переломе челюсти у боксёра.

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