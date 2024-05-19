Промоутер Усика опроверг информацию о переломе челюсти боксёра

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, высказался о состоянии здоровья спортсмена после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

«Травма? Там ничего серьёзного, это старое повреждение. Но врачам нужно было всё проверить. Нет, у Усика не было перелома челюсти. Я не сомневаюсь, что он будет готов к реваншу», — сказал Красюк журналистам.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее Фьюри заявил, что судейское решение в поединке с Усиком было политизированным.