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Фьюри считает, что судейское решение в поединке с Усиком было политизированным

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Британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал поражение украинцу Александру Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фьюри считает, что судейское решение в поединке с Усиком было политизированным
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Я верю, что я победил. Я пытался его финишировать. Но это судьи. Его страна ведёт боевые действия. Люди встают на сторону страны, находящейся в подобном состоянии», — цитирует Фьюри Daily Mail.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Роналду, Неймар, Джеррард и Снуп Догг посетили бой Усика и Фьюри.

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