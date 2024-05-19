Роналду, Неймар, Джеррард и Снуп Догг посетили бой Усика и Фьюри
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Мероприятие посетили Криштиану Роналду, Неймар, Стивен Джеррард, Эвандер Холифилд, Райан Гарсия, Эмерик Лапорт, Снуп Догг и Энтони Джошуа.
Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе за 25 лет.