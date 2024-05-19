Роналду, Неймар, Джеррард и Снуп Догг посетили бой Усика и Фьюри

Известные спортсмены и звёзды шоу-бизнеса посетили поединок украинца Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Мероприятие посетили Криштиану Роналду, Неймар, Стивен Джеррард, Эвандер Холифилд, Райан Гарсия, Эмерик Лапорт, Снуп Догг и Энтони Джошуа.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе за 25 лет.