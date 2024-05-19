RT в Telegram
Подпишись

Роналду, Неймар, Джеррард и Снуп Догг посетили бой Усика и Фьюри

Короткая ссылка
Известные спортсмены и звёзды шоу-бизнеса посетили поединок украинца Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Роналду, Неймар, Джеррард и Снуп Догг посетили бой Усика и Фьюри
  • Gettyimages.ru

Мероприятие посетили Криштиану Роналду, Неймар, Стивен Джеррард, Эвандер Холифилд, Райан Гарсия, Эмерик Лапорт, Снуп Догг и Энтони Джошуа.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе за 25 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить