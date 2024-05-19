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Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе за 25 лет

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Украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе за 25 лет
  • Gettyimages.ru

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира.

Таким образом, украинец — первый абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе за 25 лет. Он также владеет поясами WBA, WBO и IBF.

Последним абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе был Леннокс Льюис, владевший титулами WBC, WBA и IBF в 1999 году.

Ранее Усик заплакал на пресс-конференции, рассказав о последнем разговоре с отцом.

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