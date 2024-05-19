Усик заплакал на пресс-конференции, рассказав о последнем разговоре с отцом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик не смог сдержать слёз, рассказывая о последнем разговоре с отцом.

«В последний раз, когда отец приходил ко мне… Я говорю про сон. Тогда я сказал ему: «Пап, ты живёшь там, а я — тут. Поэтому, пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя», — заявил Усик на пресс-конференции.

В ночь с 18 на 19 мая украинец одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе в Эр-Рияде.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Таким образом, он завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

Ранее Фьюри заявил, что подарит чемпионские пояса в случае победы над Усиком.