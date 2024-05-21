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Главный прокурор МУС в Гааге Хан отверг обвинения Израиля в антисемитизме

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Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан в интервью американскому телеканалу CNN отверг обвинения со стороны Израиля в антисемитизме после решения добиваться ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта.

«Это криминалистический процесс, который ожидается от нас как от международных прокуроров, как от независимого суда, чтобы собрать убедительные доказательства, которые не растворятся в зале суда», — сказал Хан.

Ранее Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение прокурора МУС.

Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что принял к сведению запрос прокурора МУС выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров движения ХАМАС.

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