Главный прокурор МУС в Гааге Хан отверг обвинения Израиля в антисемитизме
«Это криминалистический процесс, который ожидается от нас как от международных прокуроров, как от независимого суда, чтобы собрать убедительные доказательства, которые не растворятся в зале суда», — сказал Хан.
Ранее Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение прокурора МУС.
Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что принял к сведению запрос прокурора МУС выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров движения ХАМАС.