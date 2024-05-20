Боррель принял к сведению запрос прокурора МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС
Об этом он написал в соцсети X.
Боррель заявил, что принял к сведению решение Международного уголовного суда запросить ордера на арест в Отделении предварительного производства МУС в отношении Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.
«Мандат МУС, как независимого международного учреждения, заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений в соответствии с международным правом», — добавил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее движение ХАМАС потребовало от прокурора МУС отменить решение об ордерах на арест его лидеров и призвало арестовать всё руководство Израиля.
Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение главного прокурора МУС добиваться ордеров на арест.