Федотов — о победе над «Пари НН»: пропущенные голы всегда вызывают недовольство

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ.

«Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надёжно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счёт становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Таким образом, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» (29) располагается на 14-й строчке.

Ранее пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.