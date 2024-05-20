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Федотов — о победе над «Пари НН»: пропущенные голы всегда вызывают недовольство

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ.
Федотов — о победе над «Пари НН»: пропущенные голы всегда вызывают недовольство
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Как всегда, тренер недоволен. Достаточно было суетливых действий, когда нужно было сыграть надёжно. Ну и пропущенные голы всегда вызывают недовольство. Когда счёт становится комфортным, упускаем бдительность. Но такое случается не только с нами», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Таким образом, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» (29) располагается на 14-й строчке.

Ранее пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.

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