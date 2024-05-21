Предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на картотеку столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни вступили в силу и не были обжалованы.
Ранее суд в Москве продлил арест четверым пособникам напавших на «Крокус» террористов.
Позже суд получил жалобу на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе».