Предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на картотеку столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни вступили в силу и не были обжалованы.

Ранее суд в Москве продлил арест четверым пособникам напавших на «Крокус» террористов.

Позже суд получил жалобу на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе».