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Предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

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Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на картотеку столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни вступили в силу и не были обжалованы.

Ранее суд в Москве продлил арест четверым пособникам напавших на «Крокус» террористов.

Позже суд получил жалобу на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе».

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