Суд в Москве продлил арест четверым пособникам напавших на «Крокус» террористов

Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу четверым обвиняемым в причастности к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

РИА Новости

Как сообщает ТАСС, арест Назримаду Лутфуллои, Якубджону Юсуфзоду, Мухаммаду Шарипзоду и Джумахону Курбанову продлили до 22 августа. Ранее стало известно о продлении ареста до 22 августа всем исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле».