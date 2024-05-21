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Небензя: милитаризация космоса Западом потребует ответа от России

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Милитаризация космоса Западом потребует ответных шагов России, заявил в ходе заседания Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

«Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что российская сторона при этом останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом.

20 мая Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.

По словам Небензи, Запад сбросил с себя маски, проголосовав против резолюции.

Как заявил постпред КНР при ООН Фу Цун, факт того, что Совбез ООН не смог принять резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе, инициатором которой выступила Россия, вызывает глубокое разочарование.

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