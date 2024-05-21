Небензя: милитаризация космоса Западом потребует ответа от России
«Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны», — подчеркнул он.
Небензя добавил, что российская сторона при этом останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом.
20 мая Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.
По словам Небензи, Запад сбросил с себя маски, проголосовав против резолюции.
Как заявил постпред КНР при ООН Фу Цун, факт того, что Совбез ООН не смог принять резолюцию о недопущении гонки вооружений в космосе, инициатором которой выступила Россия, вызывает глубокое разочарование.