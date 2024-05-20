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Гендир «Пари НН» — после поражения от ЦСКА: злой рок продолжает преследовать команду

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.

«Не сдаваться. Не отступать. Надо биться до последнего момента. И верить только в свои силы. Сегодня тот самый момент, когда почти весь стадион болел за наших парней. Но злой рок продолжает преследовать их», — написал Мелик‑Гусейнов в своих социальных сетях.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:2.

Таким образом, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» (29) располагается на 14-й строчке.

Ранее пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.

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