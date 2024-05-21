Небензя: международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«В этих условиях международному сообществу необходимо продолжать оказывать давление как на Западный Иерусалим, так и на его главного союзника — Вашингтон», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция США на запрос прокурора МУС ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта напоминают «паука, запутавшегося в своей паутине».
Также сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект о поставках оружия Израилю.