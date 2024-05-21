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Небензя: международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США

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Международное сообщество в контексте конфликта в секторе Газа должно продолжать оказывать давление не только на Израиль, но и на его главного союзника — США.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В этих условиях международному сообществу необходимо продолжать оказывать давление как на Западный Иерусалим, так и на его главного союзника — Вашингтон», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция США на запрос прокурора МУС ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта напоминают «паука, запутавшегося в своей паутине».

Также сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект о поставках оружия Израилю.

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