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Госдеп США: МУС может преследовать Россию, но не Израиль

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Россия и Израиль не являются членами Международного уголовного суда, но распространить свою юрисдикцию он может только на Россию, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, Израиль выражает готовность сотрудничать с инстанцией, а Россия — нет, что делает ситуации «фундаментально различными».

Кроме того, как отмечает РИА Новости, Миллер заявил, что в Израиле якобы и так существуют механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения МУС.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что международному сообществу надо оказывать давление как на Израиль, так и на США.

При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться ордеров на арест премьера и главы Минобороны Израиля.

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