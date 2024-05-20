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Гости книжного салона в Петербурге отправили более 30 тысяч открыток

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Гости Международного книжного салона в Санкт-Петербурга отправили более 30 тыс. открыток с помощью «Литературной почты», что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Гости книжного салона в Петербурге отправили более 30 тысяч открыток
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Литературная почта» стала доброй традицией нашего салона. Интерес к ней растёт год от года. Переписка в мессенджерах и по электронной почте давно вошла в нашу жизнь, но всегда приятно получить письмо или открытку, написанную рукой человека», — заявил губернатор Александр Беглов.

«Литературная почта» — совместный проект издания «Петербургский дневник» и «Почты России».

Ранее, как сообщала НСН, директор Дома Гоголя — мемориального музея и научной библиотеки Вера Викулова рассказала о роли писателя в биографии Михаила Булгакова.

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