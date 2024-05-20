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Нидерланды поставят на Украину бронемашины, оснащённые боевыми модулями с ДУ

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Бронеавтомобили, оснащённые боевыми модулями с дистанционным управлением (ДУ), в ближайшее время намерены поставить Украине Нидерланды.
Нидерланды поставят на Украину бронемашины, оснащённые боевыми модулями с ДУ

В распространённом Министерством обороны королевства сообщении указывается, что эти бронеавтомобили позволят экипажу управлять оружием изнутри и смогут оказать огневую поддержку на поле боя.

«Эта бронетехника очень важна для Украины. Она отличается манёвренностью, может быстро перемещать войска и использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях», — указывается в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад не располагает оружием, которое помогло бы ВСУ переломить ситуацию на поле боя.

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