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Небензя: у Запада нет оружия, которое помогло бы ВСУ переломить ситуацию на поле

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На Западе нет такого «супероружия», которое он мог бы передать Украине и которое переломило бы негативные для ВСУ тенденции на поле боя, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя: у Запада нет оружия, которое помогло бы ВСУ переломить ситуацию на поле
  • AP
  • © Yuki Iwamura

«Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Сегодня американские ракеты ATACMS «десятками сбиваются» российскими силами ПВО и уничтожаются так же, как «хвалёные Leopard и Abrams», напомнил Небензя.

«Такая же участь настигнет и пресловутые F-16, как только они поступят киевскому режиму», — добавил он.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по порту города Южного Одесской области, где была замечена работа HIMARS. 

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