На Западе нет такого «супероружия», которое он мог бы передать Украине и которое переломило бы негативные для ВСУ тенденции на поле боя, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Сегодня американские ракеты ATACMS «десятками сбиваются» российскими силами ПВО и уничтожаются так же, как «хвалёные Leopard и Abrams», напомнил Небензя.

«Такая же участь настигнет и пресловутые F-16, как только они поступят киевскому режиму», — добавил он.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по порту города Южного Одесской области, где была замечена работа HIMARS.