Небензя: у Запада нет оружия, которое помогло бы ВСУ переломить ситуацию на поле
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- © Yuki Iwamura
«Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — сказал дипломат на заседании Совбеза.
Сегодня американские ракеты ATACMS «десятками сбиваются» российскими силами ПВО и уничтожаются так же, как «хвалёные Leopard и Abrams», напомнил Небензя.
«Такая же участь настигнет и пресловутые F-16, как только они поступят киевскому режиму», — добавил он.
Ранее российские военнослужащие нанесли удар по порту города Южного Одесской области, где была замечена работа HIMARS.