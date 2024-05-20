Мусаев — о победе ЦСКА над «Пари НН»: у спортсменов есть самолюбие, которое заставляет выигрывать

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о победе армейского клуба над «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России.

«Да, пропустили два мяча, но я считаю, что это был хороший матч. Где находили мотивацию на матч? У спортсменов есть самолюбие, которое заставляет его выигрывать в любом упражнении на тренировках или в любом матче — здесь разницы нет», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Таким образом, ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Пари НН» (29) располагается на 14-й строчке.

Ранее пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.