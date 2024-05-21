В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино
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Как отметил Крупник, одной из самых реальных опасностей для россиян в отечественном сегменте интернета остаются онлайн-казино.
«Ежедневно тысячи наших сограждан, поверивших сомнительной, но красочной рекламе, теряют свои деньги и сбережения в заведомо проигрышной игре с компьютерной программой», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, «локомотивом» в продвижении онлайн-казино в России является реклама в интернете на площадках популярных блогеров.
«Прошу Вас рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Такой шаг нанесёт значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций», — говорится в тексте обращения.
Ранее Крупник предложил внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при ДТП или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки.