В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.

Как отметил Крупник, одной из самых реальных опасностей для россиян в отечественном сегменте интернета остаются онлайн-казино.

«Ежедневно тысячи наших сограждан, поверивших сомнительной, но красочной рекламе, теряют свои деньги и сбережения в заведомо проигрышной игре с компьютерной программой», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, «локомотивом» в продвижении онлайн-казино в России является реклама в интернете на площадках популярных блогеров.

«Прошу Вас рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета. Такой шаг нанесёт значительный урон рекрутированию новых игроков и снизит доходы этих подпольных организаций», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при ДТП или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки.