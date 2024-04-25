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Нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке могут ввести в России

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при ДТП или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки. Копия обращения на имя министра транспорта России Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке могут ввести в России
  • РИА Новости

Как отметил Крупник, благодаря зонам платной парковки в городах удалось избавиться от пробок, получилось навести порядок со стоянкой автомобилей и «повысить эстетическое состояние улиц и проспектов».

«Тем не менее ряд важных вопросов до сих пор волнует автомобилистов и владельцев недвижимости. В частности, граждане предлагают внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при дорожно-транспортном происшествии или чрезвычайном происшествии, требующем нахождения автомобиля», — рассказал собеседник RT.

Помимо этого, по словам депутата, частный бизнес, расположенный в пределах улиц с платной парковкой, нуждается во включении в перечень резидентов или в создании специальных тарифных опций.

«Эти нововведения возможно внедрить путём обновления программного обеспечения приложений, обслуживающих парковочные зоны. Уточнение правил не потребует дополнительных бюджетных вложений, но положительно повлияет на общественно-экономический климат в крупных городах и поможет тысячам наших соотечественников», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя. 

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