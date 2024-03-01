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Оформление пожизненной ренты предлагают взять под контроль госорганов

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Оформление пожизненной ренты предлагают взять под контроль госорганов
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Titova

Как пояснил депутат, в последние годы в стране получила распространение практика пожизненной ренты в обмен на передачу недвижимости и имущества опекаемого.

Как правило, пользователями такой услуги становятся пожилые и одинокие люди, нуждающиеся в особом уходе и заботе, отметил собеседник RT.

Безусловно, по словам Крупника, благодаря этому социальному механизму многие одинокие и немощные граждане смогли получить заботу, уход и внимание, позволившие продлить годы активной жизни.

Но, как подчеркнул он, эта практика также спровоцировала появление всевозможных мошеннических схем, позволяющих злоумышленникам завладевать имуществом опекаемых граждан.

Как отметил Крупник, к нему регулярно поступают обращения от россиян, обеспокоенных резонансными историями таких афер.

«Прошу Вас рассмотреть возможность изменения правовых механизмов пожизненной ренты в части привлечения государственных органов в качестве постоянного третейского наблюдателя. Другими словами, составление и соблюдение договора о ренте должно проходить под непрерывным надзором социальных служб, чтобы исключить возможность мошеннических действий, нарушений условий договора ренты и ущемления прав опекаемого», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму.

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