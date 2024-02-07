Систему помощи инвалидам в трудоустройстве призвали реформировать в России

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как пояснил Крупник, в последние годы перед страной по-новому встал вопрос о трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

«В отечественную экономику внедряются новые методы производства, появляются новые сферы деятельности и труда, возникает огромное количество новых вакансий», — подчеркнул собеседник RT.

К примеру, если бы оператор робота-доставщика имел инвалидность или иное физическое ограничение, то это никак не сказалось бы на результате и качестве работы, объяснил депутат.

«Прошу вас рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму», — говорится в тексте обращения.

Также депутат заявил, что целесообразным видится проведение реформы программ обучения «в части расширения перечня направлений обучающих курсов и оптимизации их форм».

Ранее Крупник предложил рассмотреть возможность включения российских пенсионеров в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу.