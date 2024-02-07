Систему помощи инвалидам в трудоустройстве призвали реформировать в России
- РИА Новости
Как пояснил Крупник, в последние годы перед страной по-новому встал вопрос о трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
«В отечественную экономику внедряются новые методы производства, появляются новые сферы деятельности и труда, возникает огромное количество новых вакансий», — подчеркнул собеседник RT.
К примеру, если бы оператор робота-доставщика имел инвалидность или иное физическое ограничение, то это никак не сказалось бы на результате и качестве работы, объяснил депутат.
«Прошу вас рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму», — говорится в тексте обращения.
Также депутат заявил, что целесообразным видится проведение реформы программ обучения «в части расширения перечня направлений обучающих курсов и оптимизации их форм».
Ранее Крупник предложил рассмотреть возможность включения российских пенсионеров в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу.