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Действие Пушкинской карты предложили распространить на пенсионеров

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность включения российских пенсионеров в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу. Копия обращения на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
Действие Пушкинской карты предложили распространить на пенсионеров
  • РИА Новости

Как напомнил депутат, ранее неоднократно поднимался вопрос о расширении перечня граждан, которые могли бы стать участниками проекта «Пушкинская карта». В первую очередь, по его словам, речь идёт о пенсионерах.

«Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодёжи», — подчеркнул собеседник RT.

В связи с этим Крупник просит рассмотреть возможность включения российских пенсионеров в проект «Пушкинская карта» либо создания аналогичной программы для них.

«Реализация подобной идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлечённости в общественную и культурную жизнь нашей страны», — отмечается в обращении.

Ранее Крупник предложил рассмотреть возможность тратить средства маткапитала на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации с целью развития фермерских хозяйств.

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