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В России призвали разрешить тратить средства маткапитала на фермерское хозяйство

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность тратить средства маткапитала на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации с целью развития фермерских хозяйств. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России призвали разрешить тратить средства маткапитала на фермерское хозяйство
  • Gettyimages.ru

Как подчеркнул Крупник, годы работы программы маткапитала показали её эффективность и высокий результат. При этом перечень направлений, на которые можно потратить средства, постоянно расширяется, напомнил собеседник RT.

По его словам, динамика развития программы означает, что она востребована гражданами и является существенным подспорьем в налаживании быта, образования и улучшения качества жизни.

По мнению Крупника, необходимо рассмотреть возможность расширения указанного перечня с целью поддержки семей из сельской местности, а также тех, кто планирует обустройство фермерских хозяйств или переезд из города.

Согласно инициативе, предлагается разрешить тратить средства маткапитала на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации.

«Очевидно, что подобные нововведения будут способствовать развитию современного российского села и укреплению института семьи. Кроме того, такая инициатива поддержит и те семьи, которые меняют городскую прописку на жизнь в селе и поднимают авторитет фермерского образа жизни, заново вдыхают жизнь в российскую деревню, создают новые культурные и туристические объекты», — говорится в тексте обращения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала защитить россиян, которые покупают приобретённую ранее на средства маткапитала квартиру.

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