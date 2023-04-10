В Госдуме призвали защитить покупателей приобретённой на средства маткапитала квартиры

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала защитить россиян, которые покупают приобретённую ранее на средства маткапитала квартиру. Для этого парламентарий предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

Как напомнила Лантратова, если семья приобретает квартиру с помощью маткапитала, то право собственности обычно оформляется на одного из родителей.

При этом существует обязательство, согласно которому в течение полугода жильё должно быть оформлено в общую долевую собственность, в том числе с выделением долей несовершеннолетним детям, заявила депутат.

Отмечается, что если это условие не было выполнено, то суды принимают решение о недействительности всех последующих сделок купли-продажи с этим жильём, что грубо нарушает права добросовестных приобретателей.

«На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищён, и мы должны ему эту защиту обеспечить», — подчеркнула парламентарий в комментарии RT.

В связи с этим она предложила создать конкретный механизм, позволяющий контролировать распределение долей в квартире. По её словам, необходимо, чтобы сведения о распоряжении средствами маткапитала обязательно вносились в ЕГРН.

Для этого нужно внести изменения в федеральный закон №218-Ф3 «О государственной регистрации недвижимости», пояснила собеседница RT.

«С учётом изложенного прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть целесообразность и возможность реализации данной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова призвала обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты пациентов.