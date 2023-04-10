В Госдуме призвали защитить покупателей приобретённой на средства маткапитала квартиры

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала защитить россиян, которые покупают приобретённую ранее на средства маткапитала квартиру. Для этого парламентарий предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
В Госдуме призвали защитить покупателей приобретённой на средства маткапитала квартиры
  • РИА Новости

Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

Как напомнила Лантратова, если семья приобретает квартиру с помощью маткапитала, то право собственности обычно оформляется на одного из родителей.

При этом существует обязательство, согласно которому в течение полугода жильё должно быть оформлено в общую долевую собственность, в том числе с выделением долей несовершеннолетним детям, заявила депутат.

Отмечается, что если это условие не было выполнено, то суды принимают решение о недействительности всех последующих сделок купли-продажи с этим жильём, что грубо нарушает права добросовестных приобретателей.

«На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищён, и мы должны ему эту защиту обеспечить», — подчеркнула парламентарий в комментарии RT.

В связи с этим она предложила создать конкретный механизм, позволяющий контролировать распределение долей в квартире. По её словам, необходимо, чтобы сведения о распоряжении средствами маткапитала обязательно вносились в ЕГРН.

Для этого нужно внести изменения в федеральный закон №218-Ф3 «О государственной регистрации недвижимости», пояснила собеседница RT. 

«С учётом изложенного прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть целесообразность и возможность реализации данной инициативы и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения. 

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова призвала обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты пациентов.

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