В ГД призвали обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты пациентов.

Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

Как объяснила Лантратова, в СМИ появляются сообщения о побоях, истязаниях и угрозах со стороны сотрудников в домах-интернатах для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологических диспансерах для взрослых, а также в социальных учреждениях для престарелых.

При этом, как добавила парламентарий, многие пациенты и воспитанники подобных учреждений, например с поражением центральной нервной системы, лишены возможности самостоятельно сообщить об издевательствах и истязаниях со стороны сотрудников учреждений.

Необходимо отметить, что в этой связи большинство обвинительных приговоров по таким уголовным делам было вынесено на основании видеофиксации совершённого преступления камерами наблюдения, установленными в учреждениях, заявила собеседница RT.

«С учётом изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность проработать вопрос обеспечения интернатов для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологических диспансеров для взрослых и домов престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты детей, а также взрослых пациентов от насилия и истязаний», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова прокомментировала в беседе с RT идею разработки регламента уведомления пациентки о беременности.