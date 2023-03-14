В ГД заявили о необходимости создать этический стандарт общения врача с беременной женщиной

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT идею разработки регламента уведомления пациентки о беременности.

«Не сталкивалась лично с призывами врачей прерывать беременность абсолютно здоровым женщинам, но от женщин слышала такие истории, когда многодетным говорили: «Куда вам ещё, как вы справитесь?» Поэтому считаю, что нужен не только регламент уведомления пациентки о беременности, а регламент общения с беременной женщиной в целом. Этический стандарт какой-то», — подчеркнула Лантратова.

По её словам, беременность — это «большой стресс для организма, изменение гормонального фона, повышение эмоциональности».

«Поэтому мам надо поддерживать и успокаивать, общаться с ними уважительно и не создавать дополнительных переживаний. А если ситуация критическая и женщине надо сообщить что-то плохое, подключать к общению психологов», — заключила собеседница RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности.

По мнению омбудсмена, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить её.