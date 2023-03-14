В России предложили разработать регламент уведомления пациентки о беременности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной есть в распоряжении RT.

Как напомнила Волынец, со всеми вопросами будущая мама обычно отправляется на приём к врачу акушеру-гинекологу, советы которого могут повлиять на её решение.

По её мнению, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить её.

«Когда женщина приходит в женскую консультацию для того, чтобы подтвердить наступление беременности, иногда ей с порога говорят: «Будем сохранять или прерывать?» Даже если женщина не планировала прерывать беременность, сама постановка вопроса как минимум может испортить настроение, максимум — женщина может начать думать в этом направлении. Известны случаи, когда врачи настаивают, чтобы женщина сделала аборт, если, например, она многодетная мать», — пояснила Волынец в комментарии RT.

При этом, как добавила детский омбудсмен, такая инициатива не ограничивает права женщин.

«Прерывание беременности до 12 недель разрешено. Если от женщины такая инициатива исходит, то никто не вправе ей запретить, но склонять её к аборту неправильно», — рассказала она.

Кроме того, как подчеркнула собеседница RT, одновременно с этим врач должен рассказать о всех мерах поддержки как со стороны государства с момента ранней постановки на учёт беременности, так и со стороны общественных некоммерческих организаций.

По её словам, стереотип о том, что дети — это непозволительная роскошь, нужно устранять.

«В этой связи прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу и рассмотреть вопрос об инициировании разработки рекомендаций (регламента) по сообщению пациентке о беременности», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек.