Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- AP
Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Полтавской, а также Сумской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги повторно активировали на всей территории Украины.
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