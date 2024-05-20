Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали в четырёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Полтавской, а также Сумской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги повторно активировали на всей территории Украины.