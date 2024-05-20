Специалист Белоусова рассказала о плюсах поступления в колледж

Директор АНО ДПО «Национальный центр профориентации и карьерного консультирования» Юлия Белоусова заявила, что к плюсам поступления в колледж относится возможность получения специализированных навыков и компетенций.

«Таким образом, уход из школы после 9-го класса и поступление в колледж может быть выгодным для тех, кто уже определился с выбором будущей профессии и стремится получить специализированное образование, позволяющее быстрее приступить к работе», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

По словам Белоусовой, переход в 10-й класс обоснован для тех, кто хочет получить профессию, в которой не обойтись без высшего образования.

Ранее клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский рассказал, что низкая самооценка у детей, отсутствие критического мышления и неумение справляться со стрессом являются последствиями родительской гиперопеки.