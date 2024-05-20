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Психолог Самбурский: гиперопека родителей усиливает стресс от сдачи ЕГЭ у детей

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Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал, что низкая самооценка у детей, отсутствие критического мышления и неумение справляться со стрессом являются последствиями родительской гиперопеки.
Психолог Самбурский: гиперопека родителей усиливает стресс от сдачи ЕГЭ у детей
  • РИА Новости

Также зачастую у детей, которых чересчур опекают родители, развиваются неврозы, отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Источник таких состояний — конфликт между внутренними желаниями и долгом, моральными принципами и личными привязанностями.

«Доказано, что синдром навязчивых состояний приводит к ожирению, бронхиальной астме и депрессии», — объяснил Самбурский.

Ситуация может усугубиться в период подготовки к ЕГЭ. По словам специалиста, чем скорее родители осознают это и изменят своё поведение, тем лучше.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

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