France 2: туристы готовы ехать за северным сиянием даже на край света — в Россию
Дата выхода в эфир 20 марта 2021 года.
Дата выхода в эфир 20 марта 2021 года.
Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в Минздраве страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снижения санкционных рисков путём перехода к расчётам в национальных или альтернативных доллару валютах.
В Колумбии за сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 5963 и достигло 2 337 150.
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказал мнение о возможном занижении оценок российским фигуристам на чемпионате мира в Стокгольме.
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 голов в матчах французской Лиги 1.
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение о результатах команды в завершившемся сезоне-2020/21.
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о роли Антона Бабикова в национальной команде.
В течении недели самая тёплая погода среди регионов России ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V».
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в перенесённом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Пари Сен-Жермен» одержал победу на «Лионом» в матче 30-го тура французской Лиги 1.
«Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедад» в матче 28-го тура испанской Примеры.
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над римской «Ромой» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
Женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Венгрии в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио.
Женщина с ребёнком провалилась под лёд на реке Кривуше в Новокуйбышевске, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Самарской области.
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказал мнение о шансах российских фигуристок занять весь подиум в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, поделился ожиданиями от противостояния Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент намерен вернуться в соцсети через пару месяцев с собственной платформой.
«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В Италии за сутки выявили 20 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 3 376 376.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Дарьи Касаткиной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.
Россиянин Ян Непомнящий проиграл нидерландцу Анишу Гири в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.
Экс-советник бывшего американского лидера Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что промахи действующего президента США Джо Байдена становятся угрозой национальной безопасности.
Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес достиг отметки 500 голов за карьеру.
Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 30 581 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 282 603.
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд клуба по количеству матчей за команду.
В рамках девятого ежегодного фестиваля автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» был проведён официальный рекордный заезд по льду продолжительностью 24 часа.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Алавесом» в матче 28-го тура испанской Примеры.
Апрель в Москве ожидается тёплым. Об этом свидетельствуют предварительные данные Гидрометцентра России.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возвращения на лёд после длительного восстановления от травмы.
В Рутульском районе Дагестана сошла лавина. Как сообщили в региональном отделении МЧС России, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
«Лестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу.
«Милан» одержал победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
Пожарные ликвидировали возгорание автомобильных покрышек в ангаре и на прилегающей территории в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал завоевание Эдуардом Латыповым серебра в гонке с общим стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал завоевание Эдуардом Латыповым серебра в гонке с общим стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Футбольная ассоциация Англии (FA) провела жеребьёвку полуфинальной стадии Кубка Англии по футболу.
Сотрудники аварийных служб завершили сбор загрязнённого грунта в месте утечки нефти из магистрального трубопровода Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области.
Российский голкипер клуба «Белененсеш» Станислав Крицюк был удалён уже на третьей минуте матча 24-го тура португальской Примейры с «Риу Аве».
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Великобритании за сутки увеличилось на 5312 и достигло 4 296 583.
Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке с общим стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
По итогам сезона-2020/21 российские биатлонисты завоевали семь наград на этапах Кубка мира по биатлону.
Делегации США и Китая в ходе переговоров в Анкоридже обсудили вопросы климата, но не сформировали официальную рабочую группу по этому вопросу.
«Валенсия» одержала победу над «Гранадой» в матче 28-го тура испанской Примеры.
В Кабардино-Балкарии проведут проверку организации питания в школах и детсадах после сообщений об отравлении детей в одном из учреждений в Нальчике. Об этом сообщили в региональном Минпросвещения.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2020/21.
Лондонский «Арсенал» сыграл вничью в дерби с «Вест Хэмом» в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).