МИД России призывает Мексику исключить необоснованные отказы во въезде россиянам
- РИА Новости
«По данным мексиканской стороны, каких-либо изменений в сторону ужесточения национального миграционного законодательства в последнее время не вводилось. Мексиканские официальные лица занимаются урегулированием проблемы», — сказала она.
В российском МИД сообщили, что в рамках контактов с властями страны и посольством Мексики в Москве указали на необходимость принять меры по исключению случаев необоснованного отказа россиянам во въезде.
Также в ведомстве рекомендовали россиянам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику.
Ранее авиакомпания Turkish Airlines выступила с предложением аннулировать билеты на рейсы из России в Мексику.
Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США давят на Мексику в вопросе недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines.