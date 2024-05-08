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МИД России призывает Мексику исключить необоснованные отказы во въезде россиянам

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Россия призывает власти Мексики исключить случаи необоснованных отказов во въезде в страну россиянам, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД России призывает Мексику исключить необоснованные отказы во въезде россиянам
  • РИА Новости

«По данным мексиканской стороны, каких-либо изменений в сторону ужесточения национального миграционного законодательства в последнее время не вводилось. Мексиканские официальные лица занимаются урегулированием проблемы», — сказала она.

В российском МИД сообщили, что в рамках контактов с властями страны и посольством Мексики в Москве указали на необходимость принять меры по исключению случаев необоснованного отказа россиянам во въезде.

Также в ведомстве рекомендовали россиянам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines выступила с предложением аннулировать билеты на рейсы из России в Мексику.

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США давят на Мексику в вопросе недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines.

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