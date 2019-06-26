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1+1: переименование проспекта в Харькове в честь маршала Жукова не обошлось без полиции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Харькове среди ночи начали менять таблички на проспекте Григоренко, которому городской совет вернул старое название Маршала Жукова. Как передаёт «1+1», местные жители вызвали полицию, поскольку приняли рабочих за грабителей.
1+1: переименование проспекта в Харькове в честь маршала Жукова не обошлось без полиции
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В Харькове посреди ночи начали менять таблички на проспекте Григоренко, которому городской совет вернул старое название Маршала Жукова. Как пишет «1+1», местный житель увидел, как неизвестные поставили лестницу возле его дома, и вызвал полицию, потому что подумал, что кто-то пытается ворваться в квартиру его соседей. 

Оказалось, что это меняли таблички с проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова. Новые указатели заменили по меньшей мере на пяти домах.
 
Патрульные, которые приехали на место происшествия, попросили людей, производящих замену табличек, прекратить работы до утра. Рабочие не представились, но сообщили, что действуют на основании соглашения. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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