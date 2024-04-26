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Пленный рассказал, что ВСУ пытались убить дронами сдавшихся в плен сослуживцев

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Украинский пленный Александр Иванащенко рассказал, что Вооружённые силы Украины пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев с помощью FPV-дронов в районе Авдеевки.
Пленный рассказал, что ВСУ пытались убить дронами сдавшихся в плен сослуживцев
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Об этом военнопленный рассказал в беседе с ТАСС. 

«Нас выводил русский спецназ. Мы бежали, и по нам начали фипивишки (FPV-дроны. — RT) работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен», — сообщил собеседник агентства. 

Иванащенко добавил, что тогда в плен российской армии сдалась группа из восьми человек, по которым ВСУ несколько раз пытались нанести удар. Для ударов по военным украинские войска использовали два вида беспилотных летательных аппаратов. 

По его словам, в результате украинских атак несколько пленных получили ранения различной степени тяжести.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что военные ВСУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой и таким образом сорвали ротацию собственных сил.

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