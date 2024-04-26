Совбез: Белоруссия и Россия не собираются нападать на Польшу или Прибалтику

Первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко указал на беспочвенность рассуждений о том, что Белоруссия и Россия якобы могут напасть на Польшу или страны Прибалтики.

Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Никто не собирается нападать ни на Польшу, ни на Прибалтику», — сказал собеседник агентства.

Муравейко добавил, что пока агрессивным действиям подвергаются сами России и Белоруссия, имея в виду введение санкций, закрытие границ и выстраивание заборов на границе.

Ранее глава военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о вероятности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.