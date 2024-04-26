Депутаты Европарламента требуют от Вены заставить Raiffeisen уйти из России
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Текст обращения опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс.
По его словам, члены парламента сильно обеспокоены из-за деятельности Raiffeisen Bank International в России, который при всём этом планирует «даже расширить свою деятельность, наняв более 2000 новых сотрудников».
Письмо подписали 37 депутатов из разных стран Евросоюза.
9 марта издание EUobserver со ссылкой на Минфин Соединённых Штатов писало, что США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России.
Сам банк позднее сообщил, что США не угрожали ему санкциями.