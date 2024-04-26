Депутаты Европарламента требуют от Вены заставить Raiffeisen уйти из России

Депутаты Европарламента недовольны продолжением работы австрийского Raiffeisen Bank в России, ряд парламентариев направили в Вену письмо с требованием надавить на банковскую группу, чтобы она отказалась от работы с Москвой.

Текст обращения опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс.

По его словам, члены парламента сильно обеспокоены из-за деятельности Raiffeisen Bank International в России, который при всём этом планирует «даже расширить свою деятельность, наняв более 2000 новых сотрудников».

Письмо подписали 37 депутатов из разных стран Евросоюза.

9 марта издание EUobserver со ссылкой на Минфин Соединённых Штатов писало, что США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России.

Сам банк позднее сообщил, что США не угрожали ему санкциями.