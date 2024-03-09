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США пригрозили санкциями Raiffeisen Bank за работу в России

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США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России.
США пригрозили санкциями Raiffeisen Bank за работу в России
  • РИА Новости

Как сообщает EUobserver со ссылкой на Минфин США, ведомство предупредило банк о том, что в случае продолжения ведения бизнеса на территории России он рискует быть «отрезанным от финансовой системы США».

«По принципиальным соображениям мы не комментируем публично обсуждения с представителями властей», — заявили изданию в Raiffeisen Bank International.

Ранее стало известно, что турецкие бизнесмены намерены обратиться в суд с исками к чиновникам из США, которые угрожали им рестрикциями за торговлю с Россией.

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