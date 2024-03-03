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В Турции бизнесмены подадут в суд на чиновников из США

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Турецкие бизнесмены намерены обратиться в суд с исками к чиновникам из США, которые угрожали им рестрикциями за торговлю с Россией. Об этом со ссылкой на предпринимателей сообщила газета Aydınlık.
В Турции бизнесмены подадут в суд на чиновников из США
  • Gettyimages.ru

По данным издания, бизнесмены также намерены судиться с банками и отделениями банков, которые блокируют денежные переводы и передают конфиденциальную информацию в США.

В публикации также отмечается, что Министерство торговли США удалило все данные о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, угрожавших санкциями турецким компаниям.

Ранее председатель турецкой партии VATAN Догу Перинчек заявил, что давление США на Турцию по торговле с Россией подрывает энергетическую безопасность.

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